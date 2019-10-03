МЗС РФ: закупівля Києвом комплексів Javelin не вирішить проблем України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Закупівля Україною у США протитанкових ракетних комплексів Javelin нібито “вдарить по бюджету країни і не вирішить головних проблем”. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“На сьогоднішній день те, чого реально потребує Україна, — це врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, виведення країни з кризи за цілою низкою напрямів, поліпшення ситуації в економіці і боротьбі з корупцією, гармонізація внутрішньополітичних процесів, пошук власної ідентичності, — сказала вона. — Я не думаю, що поставка тих видів озброєнь, про які ви сказали, якимось чином вирішить ці питання. А ось по бюджету України ця закупівля в черговий раз вдарить”.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Конгрес США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39 млн доларів.
Як писав УНН, Лавров заявив, що “реакція в Києві на підписання формули Штайнмайєра насторожує”.