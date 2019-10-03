МИД РФ: закупка Киевом комплексов Javelin не решит проблем Украины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 24942 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 45331 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 58224 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 101328 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 160178 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 157428 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 212595 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200753 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 431936 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232954 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
51%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 37446 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 42529 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 39508 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 36759 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 22147 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 189033 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 174661 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 261206 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 431944 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 534525 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 101342 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 58262 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 56159 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 62488 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 92847 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

МИД РФ: закупка Киевом комплексов Javelin не решит проблем Украины

Киев • УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Закупка Украиной в США противотанковых ракетных комплексов Javelin якобы “ударит по бюджету страны и не решит главных проблем”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

МИД РФ: закупка Киевом комплексов Javelin не решит проблем Украины

“На сегодняшний день то, в чем реально нуждается Украина, — это урегулирование внутриукраинского конфликта, вывод страны из кризиса по целому ряду направлений, улучшение ситуации в экономике и борьбе с коррупцией, гармонизация внутриполитических процессов, поиск собственной идентичности, — сказала она. — Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы. А вот по бюджету Украины эта закупка в очередной раз ударит”.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов.

Как писал УНН, Лавров заявил, что “реакция в Киеве на подписание формулы Штайнмайера настораживает”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10