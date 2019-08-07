МЗС попередило українців про страйк в іспанському аеропорті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Департаменті консульської служби МЗС України надали рекомендації громадянам України у зв’язку із запланованим на п’ятницю, 9 серпня 2019 р. страйкомом служб безпекового контролю аеропорту міста Барселона “Ель Прат”. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Департаменту.
“Службами безпекового контролю аеропорту м.Барселона „Ель Прат“ оголошено про проведення 24-годинного страйку 09 серпня 2019 р., що може призвести до затримки рейсів та великих черг на проходження безпекового контролю. Рекомендуємо громадянам України, у яких заплановані вильоти 09 серпня з аеропорту „Ель Прат“, заздалегідь прибувати до аеропорту, а також відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт, та служб аеропорту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше МЗС України зробило заяву у зв’язку з серією масових вбивств у США.