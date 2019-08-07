МИД предупредил украинцев о забастовке в испанском аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Департаменте консульской службы МИД Украины предоставили рекомендации гражданам Украины в связи с запланированным на пятницу, 9 августа 2019 года страйкомом служб безопасности контроля аэропорта города Барселона “Эль Прат”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента.
“Службами безопасности контроля аэропорта г.Барселона „Эль Прат“ объявлено о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019 года, что может привести к задержке рейсов и больших очередей на прохождение безопасности контроля. Рекомендуем гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 августа из аэропорта „Эль Прат“, заранее прибывать в аэропорт, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании, осуществляющей перелет, и служб аэропорта”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД Украины сделало заявление в связи с серией массовых убийств в США.