МЗС оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва. Про це в Twitter написала перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова, передає УНН.
“Було приємно поговорити з генеральним секретарем Організації ісламського співробітництва Юсефом бін Ахмадом Аль-Отайменом. Висловила подяку за увагу Організації до кримського питання”, — написала Джапарова.
Вона повідомила, що детально поінформувала співрозмовника про порушення російської окупаційної влади щодо прав кримськотатарських мусульман в Криму, а також про створення Кримської платформи, яка спрямована на консолідацію міжнародних зусиль зі звільнення півострова.
“Я також оновила нашу заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації”, — повідомила дипломат.
Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.