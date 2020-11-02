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МЗС оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва

МЗС оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва

Київ • УНН

 • 3610 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва. Про це в Twitter написала перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова, передає УНН.

“Було приємно поговорити з генеральним секретарем Організації ісламського співробітництва Юсефом бін Ахмадом Аль-Отайменом. Висловила подяку за увагу Організації до кримського питання”, — написала Джапарова.

Вона повідомила, що детально поінформувала співрозмовника про порушення російської окупаційної влади щодо прав кримськотатарських мусульман в Криму, а також про створення Кримської платформи, яка спрямована на консолідацію міжнародних зусиль зі звільнення півострова.

“Я також оновила нашу заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації”, — повідомила дипломат.

Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

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