МЗС оновило заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації ісламського співробітництва

“Було приємно поговорити з генеральним секретарем Організації ісламського співробітництва Юсефом бін Ахмадом Аль-Отайменом. Висловила подяку за увагу Організації до кримського питання”, — написала Джапарова.

Вона повідомила, що детально поінформувала співрозмовника про порушення російської окупаційної влади щодо прав кримськотатарських мусульман в Криму, а також про створення Кримської платформи, яка спрямована на консолідацію міжнародних зусиль зі звільнення півострова.

“Я також оновила нашу заявку на отримання Україною статусу спостерігача при Організації”, — повідомила дипломат.

Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.