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МИД обновил заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества

МИД обновил заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 3608 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел обновило заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества. Об этом в Twitter написала первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, передаёт УНН.

“Было приятно поговорить с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бин Ахмадом Аль-Отайменом. Выразила благодарность за внимание Организации к крымскому вопросу”, — написала Джапарова.

Она сообщила, что подробно поинформировала собеседника о нарушениях российских оккупационных властей относительно прав крымскотатарских мусульман в Крыму, а также о создании Крымской платформы, которая направлена на консолидацию международных усилий по освобождению полуострова.

“Я также обновила нашу заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации”, — сообщила дипломат.

Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

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