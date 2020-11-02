МИД обновил заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел обновило заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества. Об этом в Twitter написала первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, передаёт УНН.
“Было приятно поговорить с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бин Ахмадом Аль-Отайменом. Выразила благодарность за внимание Организации к крымскому вопросу”, — написала Джапарова.
Она сообщила, что подробно поинформировала собеседника о нарушениях российских оккупационных властей относительно прав крымскотатарских мусульман в Крыму, а также о создании Крымской платформы, которая направлена на консолидацию международных усилий по освобождению полуострова.
“Я также обновила нашу заявку на получение Украиной статуса наблюдателя при Организации”, — сообщила дипломат.
Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.