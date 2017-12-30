МЗС назвало 70 країн, у громадян яких будуть збирати біометричні дані

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Обов’язкова фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон з 1 січня наступного року здійснюватиметься в іноземців з 70 країн та осіб без громадянства. Їх перелік оприлюднило Міністерство закордонних справ України, передає УНН.