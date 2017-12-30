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МЗС назвало 70 країн, у громадян яких будуть збирати біометричні дані

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Обов’язкова фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон з 1 січня наступного року здійснюватиметься в іноземців з 70 країн та осіб без громадянства. Їх перелік оприлюднило Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

МЗС назвало 70 країн, у громадян яких будуть збирати біометричні дані

Тож, перелік виглядає наступним чином:

  • Алжирська Народна Демократична Республіка
  • Республіка Ангола
  • Ісламська Республіка Афганістан
  • Народна Республіка Бангладеш
  • Республіка Бенін
  • Республіка Ботсвана
  • Буркіна-Фасо
  • Республіка Бурунді
  • Соціалістична Республіка В’єтнам
  • Габонська Республіка
  • Ісламська Республіка Гамбія
  • Кооперативна Республіка Гайана
  • Республіка Гана
  • Гвінейська Республіка
  • Республіка Гвінея-Бісау
  • Республіка Екваторіальна Гвінея
  • Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
  • Республіка Джибуті
  • Держава Еритрея
  • Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
  • Арабська Республіка Єгипет
  • Єменська Республіка
  • Республіка Замбія
  • Республіка Зімбабве
  • Республіка Ірак
  • Ісламська Республіка Іран
  • Хашимітське Королівство Йорданія
  • Республіка Кабо-Верде
  • Республіка Камерун
  • Республіка Кенія
  • Киргизька Республіка
  • Союз Коморських Островів
  • Республіка Конго
  • Демократична Республіка Конго
  • Корейська Народно-Демократична Республіка
  • Республіка Кот-д’Івуар
  • Королівство Лесото
  • Республіка Ліберія
  • Ліванська Республіка
  • Держава Лівія
  • Ісламська Республіка Мавританія
  • Республіка Мадагаскар
  • Республіка Малаві
  • Республіка Малі
  • Королівство Марокко
  • Республіка Мозамбік
  • Республіка Намібія
  • Республіка Нігер
  • Федеративна Республіка Нігерія
  • Ісламська Республіка Пакистан
  • Палестина
  • Російська Федерація
  • Республіка Південний Судан
  • Республіка Руанда
  • Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі
  • Королівство Свазіленд
  • Республіка Сенегал
  • Сирійська Арабська Республіка
  • Федеративна Республіка Сомалі
  • Республіка Судан
  • Республіка Сьєрра-Леоне
  • Республіка Таджикистан
  • Об’єднана Республіка Танзанія
  • Тоголезька Республіка
  • Королівство Тонга
  • Туніська Республіка
  • Республіка Уганда
  • Центральноафриканська Республіка
  • Республіка Чад
  • Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

    • Нагадаємо, МЗС попередило, що біометричні дані росіян фіксуватимуть на кордоні з 1 січня.

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