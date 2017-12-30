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МИД назвал 70 стран, у граждан которых будут собирать биометрические данные

Киев • УНН

 • 14417 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу с 1 января следующего года будет осуществляться у иностранцев из 70 стран и лиц без гражданства. Их перечень обнародовало Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

МИД назвал 70 стран, у граждан которых будут собирать биометрические данные

Перечень выглядит следующим образом:

  • Алжирская Народная Демократическая Республика
  • Республика Ангола
  • Исламская Республика Афганистан
  • Народная Республика Бангладеш
  • Республика Бенин
  • Республика Ботсвана
  • Буркина-Фасо
  • Республика Бурунди
  • Социалистическая Республика Вьетнам
  • Габонская Республика
  • Исламская Республика Гамбия
  • Кооперативная Республика Гайана
  • Республика Гана
  • Гвинейская Республика
  • Республика Гвинея-Бисау
  • Республика Экваториальная Гвинея
  • Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея
  • Республика Джибути
  • Государство Эритрея
  • Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
  • Арабская Республика Египет
  • Йеменская Республика
  • Республика Замбия
  • Республика Зимбабве
  • Республика Ирак
  • Исламская Республика Иран
  • Хашимитское Королевство Иордания
  • Республика Кабо-Верде
  • Республика Камерун
  • Республика Кения
  • Кыргызская Республика
  • Союз Коморских Островов
  • Республика Конго
  • Демократическая Республика Конго
  • Корейская Народно-Демократическая Республика
  • Республика Кот-д'Ивуар
  • Королевство Лесото
  • Республика Либерия
  • Ливанская Республика
  • Государство Ливия
  • Исламская Республика Мавритания
  • Республика Мадагаскар
  • Республика Малави
  • Республика Мали
  • Королевство Марокко
  • Республика Мозамбик
  • Республика Намибия
  • Республика Нигер
  • Федеративная Республика Нигерия
  • Исламская Республика Пакистан
  • Палестина
  • Российская Федерация
  • Республика Южный Судан
  • Республика Руанда
  • Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
  • Королевство Свазиленд
  • Республика Сенегал
  • Сирийская Арабская Республика
  • Федеративная Республика Сомали
  • Республика Судан
  • Республика Сьерра-Леоне
  • Республика Таджикистан
  • Объединенная Республика Танзания
  • Тоголезская Республика
  • Королевство Тонга
  • Тунисская Республика
  • Республика Уганда
  • Центральноафриканская Республика
  • Чад
  • Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

    • Напомним, МИД предупредил, что биометрические данные россиян будут фиксировать на границе с 1 января.

    Украинские Национальные Новости

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