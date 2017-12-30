МИД назвал 70 стран, у граждан которых будут собирать биометрические данные

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу с 1 января следующего года будет осуществляться у иностранцев из 70 стран и лиц без гражданства. Их перечень обнародовало Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.