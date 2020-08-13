МЗС Литви: Тіхановській потрібен час для прийняття рішення щодо подальшої діяльності

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кандидату у президенти Білорусі Світлані Тіхановській, яка виїхала у вівторок до Литви, потрібен час для прийняття рішення про подальшу діяльність, про яке вона сама і повідомить. Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив у четвер в ефірі радіостанції Ziniu radijas, передає УНН із посиланням на ТАСС.