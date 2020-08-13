МЗС Литви: Тіхановській потрібен час для прийняття рішення щодо подальшої діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кандидату у президенти Білорусі Світлані Тіхановській, яка виїхала у вівторок до Литви, потрібен час для прийняття рішення про подальшу діяльність, про яке вона сама і повідомить. Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив у четвер в ефірі радіостанції Ziniu radijas, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Давайте дамо їй час, якого вона потребує після пережитого стресу, для прийняття рішення і про яке сама тоді розповість", - зазначив він.
За словами міністра, необхідність у паузі для Тіхановської пов'язана з тим, що вона опинилася у важких обставинах.
"Тіхановська не політик, про що сама заявляла, на її плечі випало величезне навантаження, до якого вона, можливо, виявилася неготовою", - сказав Лінкявічюс.
Він також назвав Тіхановську "символом виборів" і вважає, що її діяльність "дала поштовх до розуміння того, що у Білорусі має формуватися громадянське суспільство".
За словами глави МЗС, зараз Тіхановська проходить 14-денну самоізоляцію, обов'язкову для тих, хто в'їхав у Литву з Білорусі.
"Вона знаходиться на самоізоляції, як це належить правилами. Ніяких винятків немає", - сказав голова МЗС.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз знаходиться у Литві.
Також напередодні Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, де пояснила свій від'їзд з країни.