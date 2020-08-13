МИД Литвы: Тихановской нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности

КИЕВ. 13 августа. УНН. Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая выехала во вторник в Литву, нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности, о котором она сама и сообщит. Об этом глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает УНН со ссылкой на ТАСС.