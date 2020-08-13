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МИД Литвы: Тихановской нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности

МИД Литвы: Тихановской нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности

Киев  •  УНН

 • 12152 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая выехала во вторник в Литву, нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности, о котором она сама и сообщит. Об этом глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет", - отметил он.

По словам министра, необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

"Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - сказал Линкявичюс.

Он также назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

По словам главы МИДа, сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Беларуси.

"Она находится в самоизоляции, как это положено правилами. Никаких исключений нет", - сказал глава МИДа.

Напомним, накануне стало известно, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Также накануне Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.

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