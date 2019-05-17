МЗС Литви: не можна дозволити повернення Росії в ПАРЄ за рахунок цінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи не можна дозволяти за рахунок нехтування цінностями і принципами. Про це заявив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс на засіданні голів МЗС країн-учасниць ОБСЄ, передає УНН.
"Ми не можемо дозволити собі беззастережне повернення Росії в ПАРЄ за рахунок спільних цінностей і принципів. Росія нічого не змінила ні на ділі, ні навіть на словах і продовжує агресію проти України. Наші європейські цінності мало що значать, якщо їх не захищати", - йдеться у його зверненні у Twitter на засіданні голів МЗС країн-учасниць ОБСЄ у Гельсінкі.
Раніше МЗС Німеччини виступило за повернення Росії у Раду Європи.
Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи зібрався у Гельсінкі 16-17 травня.