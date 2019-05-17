МИД Литвы: нельзя разрешить возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей

"Мы не можем позволить себе безоговорочное возвращение России в ПАСЕ за счет общих ценностей и принципов. Россия ничего не изменила ни на деле, ни даже на словах и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищать", - говорится в его обращении в Twitter на заседании глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Хельсинки.

Ранее МИД Германии выступило за возвращение России в Совет Европы.

Напомним, Комитет министров Совета Европы собрался в Хельсинки 16-17 мая.