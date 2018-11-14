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МЗС Іспанії прокоментувало ситуацію з участю в змаганнях спортсменів з Косова

МЗС Іспанії прокоментувало ситуацію з участю в змаганнях спортсменів з Косова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Влада Іспанії прокоментувала ситуацію навколо участі спортсменів з Косово в заходах, які проходять на території Піренейського королівства. Відповідну заяву поширило у вівторок ввечері іспанське МЗС, інформує УНН.

Газета El País передала раніше, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір розіслати листи в усі міжнародні федерації з проханням не надавати Іспанії прав на організацію великих спортивних змагань, якщо не будуть гарантовані права косовських спортсменів. Зокрема, мова йде про можливості їх участі в спортивних заходах зі своїм гімном і під своїм прапором.

“Іспанська влада протягом усього часу надавали і надаватиме формули участі спортсменів, які представляють олімпійський комітет Косова, в спортивних заходах, організованих Міжнародним олімпійським комітетом, що не має на увазі будь-які зміни в іспанській позиції про невизнання незалежності території Косово”, — йдеться в заяві МЗС.

“Були задіяні шляху для поваги, з одного боку, листи МОК, а, з іншого, нашої юридичної позиції, щоб уникнути будь-якого акту визнання, як роблять і інші країни”, — додали в міністерстві. Там також уточнили, що посольство Іспанії в Скоп’є не отримувало запитів від косовських спортсменів з питання віз.

Нагадуємо, нещодавно дев’ята країна в світі відкликала визнання Косово незалежною державою.

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