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МИД Испании прокомментировал ситуацию с участием в соревнованиях спортсменов с Косово

МИД Испании прокомментировал ситуацию с участием в соревнованиях спортсменов с Косово

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Власти Испании прокомментировали ситуацию вокруг участия спортсменов из Косова в мероприятиях, которые проходят на территории пиренейского королевства. Соответствующее заявление распространил во вторник вечером испанский МИД, передает УНН.

Газета El País передала ранее, что Международный олимпийский комитет (МОК) собирается разослать письма во все международные федерации с просьбой не предоставлять Испании прав на организацию крупных спортивных состязаний, если не будут гарантированы права косовских спортсменов. В частности, речь идет о возможности их участия в спортивных мероприятиях со своим гимном и под своим флагом.

“Испанские власти на протяжении всего времени предоставляли и будут предоставлять формулы участия спортсменов, представляющих олимпийский комитет Косова, в спортивных мероприятиях, организованных Международным олимпийским комитетом, что не подразумевает какого-либо изменения в испанской позиции о непризнании независимости территории Косова”, — говорится в заявлении МИД.

“Были задействованы пути для уважения, с одной стороны, письма МОК, а, с другой, нашей юридической позиции, чтобы избежать любого акта признания, как делают и другие страны”, — добавили в министерстве. Там также уточнили, что посольство Испании в Скопье не получало запросов от косовских спортсменов по вопросу виз.

Напоминаем, недавно девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством.

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