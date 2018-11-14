МИД Испании прокомментировал ситуацию с участием в соревнованиях спортсменов с Косово

Газета El País передала ранее, что Международный олимпийский комитет (МОК) собирается разослать письма во все международные федерации с просьбой не предоставлять Испании прав на организацию крупных спортивных состязаний, если не будут гарантированы права косовских спортсменов. В частности, речь идет о возможности их участия в спортивных мероприятиях со своим гимном и под своим флагом.

“Испанские власти на протяжении всего времени предоставляли и будут предоставлять формулы участия спортсменов, представляющих олимпийский комитет Косова, в спортивных мероприятиях, организованных Международным олимпийским комитетом, что не подразумевает какого-либо изменения в испанской позиции о непризнании независимости территории Косова”, — говорится в заявлении МИД.

“Были задействованы пути для уважения, с одной стороны, письма МОК, а, с другой, нашей юридической позиции, чтобы избежать любого акта признания, как делают и другие страны”, — добавили в министерстве. Там также уточнили, что посольство Испании в Скопье не получало запросов от косовских спортсменов по вопросу виз.

Напоминаем, недавно девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством.