МЗС Ірану: ми засуджуємо удари Ізраїлю по сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. МЗС Ірану засудило в неділю удари, нанесені армією Ізраїлю по сектору Газа, назвавши такі дії злочином. Про це повідомило агентство Fars, інформує УНН.
За його даними, офіційний представник МЗС Ірану Сейід Аббас Мусаві заявив, що Тегеран “рішуче засуджує звірячу атаку сіоністського режиму, яка привела до загибелі і поранень десятків палестинців, включаючи жінок і дітей”.
“Через безкінечну американську підтримку (ізраїльського) режиму і ганебного мовчання з боку влади деяких ісламських держав злочинам сіоністів на окупованих палестинських територіях немає кінця”, — наводить Fars слова Мусаві.
Як повідомляв УНН, Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли Ізраїлю та Сектора Газа.