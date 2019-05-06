МИД Ирана: мы осуждаем удары Израиля по сектору Газа

По его данным, официальный представитель МИД Ирана Сейид Аббас Мусави заявил, что Тегеран “решительно осуждает зверскую атаку сионистского режима, которая привела к гибели и ранениям десятков палестинцев, включая женщин и детей”.

“Из-за нескончаемой американской поддержки (израильского) режима и постыдного молчания со стороны властей некоторых исламских государств преступлениям сионистов на оккупированных палестинских территориях нет конца”, — приводит Fars слова Мусави.

Как сообщал УНН, Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы Израиля и Сектора Газа.