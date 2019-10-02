МЗС ФРН: саміт "нормандської четвірки" відбудеться, ймовірно, у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Німеччина вітає домовленості, досягнуті на засіданні контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це заявила в середу на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає УНН з посиланням на агентства ТАСС та DW.
“Дані домовленості — результат інтенсивних переговорів зовнішньополітичних радників глав держав і урядів (країн нормандського формату). Також це важливий крок на шляху до реалізації мінських угод”, — сказала вона.
“Вчорашні угоди прокладають шлях до швидкого проведення саміту “нормандської четвірки”, — додала вона. “Постійно ведуться переговори на робочому рівні”, — зазначила Деммер. “Ведеться підготовка до проведення саміту в недалекому майбутньому”, — заявила представник кабміну. При цьому Деммер не змогла сказати, коли зустріч пройде.
Відповідаючи на питання, де може відбутися саміт, Деммер сказала: “Ймовірно, в Парижі”.
“Для нас важливо, щоб саміт відбувся лише в тому випадку, якщо він дозволить нам досягти прогресу”, — заявив зі свого боку представник МЗС ФРН Райнер Бройль. “Був зроблений важливий крок, але тепер починається справжня робота”, — додав він.
Як передавав УНН, Лавров заявив, що “реакція в Києві на підписання формули Штайнмайєра насторожує”.