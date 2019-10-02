МИД ФРГ: саммит "нормандской четверки" состоится, скорее всего, в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Германия приветствует договоренности, достигнутые на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС и DW.
“Данные договоренности — результат интенсивных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (стран нормандского формата). Также это важный шаг на пути к реализации минских соглашений”, — сказала она.
“Вчерашние соглашения прокладывают путь к скорому проведению саммита “нормандской четверки”, — добавила она. “Постоянно ведутся переговоры на рабочем уровне”, — отметила Деммер. “Ведется подготовка к проведению саммита в скором будущем”, — заявила представитель кабмина. При этом Деммер не смогла сказать, когда встреча пройдет.
Отвечая на вопрос, где может состояться саммит, Деммер сказала: “Вероятно, в Париже”.
“Для нас важно, чтобы саммит состоялся лишь в том случае, если он позволит нам добиться прогресса”, — заявил со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. “Был сделан важный шаг, но теперь начинается настоящая работа”, — добавил он.
Как сообщал УНН, Лавров заявил, что “реакция в Киеве на подписание формулы Штайнмайера настораживает”.