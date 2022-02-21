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The Washington Post

МЗС Естонії закликало ЄС запровадити санкції проти РФ у разі визнання "ЛНР" та "ДНР"

МЗС Естонії закликало ЄС запровадити санкції проти РФ у разі визнання "ЛНР" та "ДНР"

Київ • УНН

 • 84563 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Естонії закликало ЄС ввести санкції проти Росії, якщо вона визнає так звані "ЛНР" і "ДНР", передає УНН з посиланням на відомство.

Цитата

“Якщо Росія прийме рішення про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік", це стане грубим порушенням міжнародного права і суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС повинен негайно ввести суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації!" - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Під час розширеного засідання Ради Безпеки президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято сьогодні, 21 лютого.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР".

У вівторок, 15 лютого, його в Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін "взяв до відома" звернення Держдуми РФ Про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Водночас воно "не корелює з Мінськими угодами".

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