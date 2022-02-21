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МИД Эстонии призвало ЕС ввести санкции против РФ в случае признания "ЛНР" и "ДНР"

Киев • УНН

 • 84562 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Эстонии призвало ЕС ввести санкции против России, если она признает так называемые "ЛНР" и "ДНР", передает УНН со ссылкой на ведомство.

Цитата

“Если Россия примет решение о признании так называемых „Донецкой и Луганской Народных Республик“, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации!”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Во время расширенного заседания Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании независимости самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР” будет принято сегодня, 21 февраля.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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