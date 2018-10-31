МЗС Данії відкликав свого посла в Ірані для консультацій

Міністр юстиції Данії Сьорен Папі Полсен заявив, що інформація про підготовку нападу на датську територію — “дуже незвичайне і серйозне питання”, а прем’єр-міністр Ларс Локк Расмуссен додав, що Копенгаген не прийме поведінки Ірану.

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Як раніше інформував УНН, у вівторок поліція безпеки Данії заявила про те, що підозрює розвідку Ірану в організації нападу на лідера діючої в Ісламській Республіці сепаратистського угрупування “Арабський рух боротьби за звільнення Ахваза”, який знаходиться на території королівства. Поліція Данії 28 вересня перекрила рух на двох мостах і призупинила поромне сполучення з Німеччиною та Швецією в рамках спецоперації по запобіганню нападу. У зв’язку з цим громадянин Норвегії іранського походження був затриманий у шведському Гетеборзі 21 жовтня.

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен викликав посла Ірану в Копенгагені Мортеза Морадіана на зустріч у зовнішньополітичному відомстві для пояснень із приводу інформації про незаконну діяльність іранської розвідки на території королівства. У МЗС Ірану назвали ці дані дезінформацією, додавши, що “це є новим прикладом серії змов, які підтримують противники Ірану, щоб знищити його”.