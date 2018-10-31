МЗС Данії відкликав свого посла в Ірані для консультацій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Данське зовнішньополітичне відомство відкликало свого посла в Ірані для консультацій на тлі даних про напад, який планувала здійснити іранська розвідка. Данія також наполягатиме на введенні Євросоюзом нових санкцій проти Тегерана. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, повідомляє УНН із посиланням на Politiken.
Міністр юстиції Данії Сьорен Папі Полсен заявив, що інформація про підготовку нападу на датську територію — “дуже незвичайне і серйозне питання”, а прем’єр-міністр Ларс Локк Расмуссен додав, що Копенгаген не прийме поведінки Ірану.
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Як раніше інформував УНН, у вівторок поліція безпеки Данії заявила про те, що підозрює розвідку Ірану в організації нападу на лідера діючої в Ісламській Республіці сепаратистського угрупування “Арабський рух боротьби за звільнення Ахваза”, який знаходиться на території королівства. Поліція Данії 28 вересня перекрила рух на двох мостах і призупинила поромне сполучення з Німеччиною та Швецією в рамках спецоперації по запобіганню нападу. У зв’язку з цим громадянин Норвегії іранського походження був затриманий у шведському Гетеборзі 21 жовтня.
Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен викликав посла Ірану в Копенгагені Мортеза Морадіана на зустріч у зовнішньополітичному відомстві для пояснень із приводу інформації про незаконну діяльність іранської розвідки на території королівства. У МЗС Ірану назвали ці дані дезінформацією, додавши, що “це є новим прикладом серії змов, які підтримують противники Ірану, щоб знищити його”.