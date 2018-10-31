МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций

Министр юстиции Дании Сёрен Папе Полсен заявил, что информация о подготовке нападения на датскую территорию — “очень необычный и серьезный вопрос”, а премьер-министр Ларс Локк Расмуссен добавил, что Копенгаген не примет поведения Ирана.

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Как ранее информировал УНН, во вторник полиция безопасности Дании заявила о том, что подозревает разведку Ирана в организации нападения на лидера действующей в Исламской Республике сепаратистской группировки “Арабский движение борьбы за освобождение Ахваза”, который находится на территории королевства. Полиция Дании 28 сентября перекрыла движение на двух мостах и ​​приостановила паромное сообщение с Германией и Швецией в рамках спецоперации по предотвращению нападения. В связи с этим гражданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гетеборге 21 октября.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен вызвал посла Ирана в Копенгагене Мортеза Морадиана на встречу во внешнеполитическом ведомстве для объяснений по поводу информации о незаконной деятельности иранской разведки на территории королевства. В МИД Ирана назвали эти данные дезинформацией, добавив, что “это является новым примером серии заговоров, которые поддерживают противники Ирана, чтобы уничтожить его”.