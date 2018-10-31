МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Датское внешнеполитическое ведомство отозвало своего посла в Иране для консультаций на фоне данных о нападении, которое планировала осуществить иранская разведка. Дания также будет настаивать на введении Евросоюзом новых санкций против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, сообщает УНН со ссылкой на Politiken.
Министр юстиции Дании Сёрен Папе Полсен заявил, что информация о подготовке нападения на датскую территорию — “очень необычный и серьезный вопрос”, а премьер-министр Ларс Локк Расмуссен добавил, что Копенгаген не примет поведения Ирана.
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Как ранее информировал УНН, во вторник полиция безопасности Дании заявила о том, что подозревает разведку Ирана в организации нападения на лидера действующей в Исламской Республике сепаратистской группировки “Арабский движение борьбы за освобождение Ахваза”, который находится на территории королевства. Полиция Дании 28 сентября перекрыла движение на двух мостах и приостановила паромное сообщение с Германией и Швецией в рамках спецоперации по предотвращению нападения. В связи с этим гражданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гетеборге 21 октября.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен вызвал посла Ирана в Копенгагене Мортеза Морадиана на встречу во внешнеполитическом ведомстве для объяснений по поводу информации о незаконной деятельности иранской разведки на территории королевства. В МИД Ирана назвали эти данные дезинформацией, добавив, что “это является новым примером серии заговоров, которые поддерживают противники Ирана, чтобы уничтожить его”.