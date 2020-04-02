МЗС через суд повернули службову квартиру, якою заволоділи шахраї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерству закордонних справ через суд повернули службову квартиру вартістю в понад 3 млн грн в Києві, якою заволоділи шахраї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київська місцева прокуратура № 4 через суд домоглася поновлення майнових прав держави на квартиру вартістю понад 3 млн гривень у Дніпровському районі Києва",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час досудового розслідування встановлено, що квартира, яка належала Міністерству закордонних справ України загальною площею 114 кв. м. та вартістю понад 3 млн грн, незаконно вибула з державної власності на підставі підробленого свідоцтва про право власності та зареєстрована за іншим власником.
"У подальшому особа, за якою проведено реєстрацію, передала вказану квартиру у іпотеку згідно з договором", - зазначається в повідомленні.
Так, на квартиру накладено арешт з метою недопущення її подальшої реалізації, а також вжито заходів представницького характеру в інтересах держави.
Таким чином рішенням Дніпровського районного суду Києва позовну заяву прокуратури задоволено, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно скасовано, а договір іпотеки визнано недійсним.
"Крім того, за фактом незаконного заволодіння майном державної власності розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові викрили спробу незаконного заволодіння державним підприємством.