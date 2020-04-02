МИД через суд вернули служебную квартиру, которой завладели мошенники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерству иностранных дел через суд вернули служебную квартиру стоимостью более 3 млн грн в Киеве, которой завладели мошенники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевская местная прокуратура № 4 через суд добилась восстановления имущественных прав государства на квартиру стоимостью более 3 млн гривен в Днепровском районе Киева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что квартира, которая принадлежала Министерству иностранных дел Украины общей площадью 114 кв. м. и стоимостью более 3 млн грн, незаконно выбыла из государственной собственности на основании поддельного свидетельства о праве собственности и была зарегистрирована за другим собственником.
"В дальнейшем лицо, за которым проведена регистрация, передало указанную квартиру в ипотеку по договору", - отмечается в сообщении.
Так, на квартиру наложен арест с целью недопущения ее дальнейшей реализации, а также приняты меры представительского характера в интересах государства.
Таким образом решением Днепровского районного суда Киева исковое заявление прокуратуры удовлетворено, решение о государственной регистрации прав и их обременений на недвижимое имущество отменено, а договор ипотеки признан недействительным.
"Кроме того, по факту незаконного завладения имуществом государственной собственности начато уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове разоблачили попытку незаконного завладения государственным предприятием.