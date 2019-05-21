МЗС Чехії вітає призначення Брендона Старка королем Вестеросу

КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Чехії у зв'язку з виходом останньої серії серіалу "Гра престолів" привітало закінчення громадянської війни у Західних землях і оцінює призначення Брендона Старка на чолі Вестеросу як позитивний крок до зміцнення стабільності в королівстві. Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній на сторінці МЗС у Facebook, передає УНН.