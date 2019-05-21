МИД Чехии приветствует назначение Брэндона Старка королем Вестероса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Министерство иностранных дел Чехии в связи с выходом последней серии сериала "Игра престолов" поприветствовало окончание гражданской войны в Западных землях и оценивает назначение Брэндона Старка во главе Вестероса как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном на странице МИД в Facebook, передаёт УНН.
"Министерство иностранных дел приветствует окончание давней гражданской войны в Западных землях. Мы рассматриваем Брэндона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, 20 мая в свет вышла последняя, шестая, серия восьмого сезона сериала "Игра престолов".
В день выхода она собрала у телеэкранов рекордные 19,3 млн человек.