МЗС Чехії: вибори в Білорусі не можна вважати вільними і демократичними

“Міністерство закордонних справ Чеської Республіки висловлює стурбованість ходом президентських виборів в Білорусі в цьому році. Вважаємо неприпустимим, що велику кількість людей було затримано в зв’язку з виборчою кампанією і здійсненням права на зібрання ще до голосування. Настільки ж неприпустимі дії репресивних сил проти громадян, які протестують проти ходу і результатів виборів”, - йдеться в заяві.

Дипломати висловили стурбованість цими фактами і закликали уряд Білорусі “припинити карати своїх громадян за здійснення їх гарантованих Конституцією прав”.

“З урахуванням арешту потенційного кандидата в президенти, популярного блогера Сергія Тіхановского і подальшого утримання під вартою кандидата від опозиції Віктора Бабарика, якому, як і іншому кандидату Валерію Цепкалу, ЦВК відмовила в реєстрації, вибори не можна назвати вільними і демократичними. Цей висновок підтверджує і безліч сигналів, отриманих в процесі голосування і підрахунку голосів”, - сказано в заяві.

У МЗС Чехії також висловили жаль з приводу того, що нормальне функціонування місії ОБСЄ зі спостереження за виборами виявилося неможливим.

“Чеська Республіка повністю поважає і підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, але в той же час при будь-яких обставинах сприятиме свободі вираження думок і зборів, а також рівній політичній конкуренції”, — заявили в міністерстві.

Додамо, раніше сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію навколо акцій протесту в день президентських виборів в країні, заявивши, що протестуючими управляли з-за кордону, згадавши, зокрема, людей з Чехії.



Нагадаємо, увечері неділі в Білорусі почалися масові протести, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.