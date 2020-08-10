МИД Чехии: выборы в Беларуси нельзя считать свободными и демократическими
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Mинистерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность ходом президентских выборов в Беларуси и задержанием демонстрантов, а также не считает эти выборы свободными и демократичными. Об этом говорится в заявлении МИД Чехии относительно президентских выборов в Беларуси, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает обеспокоенность ходом президентских выборов в Беларуси в этом году. Считаем недопустимым, что большое количество людей были задержаны в связи с избирательной кампанией и осуществлением права на собрания еще до голосования. Столь же недопустимы действия репрессивных сил против граждан, протестующих против хода и результатов выборов", - говорится в заявлении.
Дипломаты выразили обеспокоенность этими фактами и призвали правительство Беларуси "прекратить наказывать своих граждан за реализацию их гарантированных Конституцией прав".
"С учетом ареста потенциального кандидата в президенты, популярного блогера Сергея Тихановского и дальнейшего содержания под стражей кандидата от оппозиции Виктора Бабарика, которому, как и другому кандидату Валерию Цепкало, ЦИК отказала в регистрации, выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Этот вывод подтверждает и множество сигналов, полученных в процессе голосования и подсчета голосов", - сказано в заявлении.
В МИД Чехии также выразили сожаление по поводу того, что нормальное функционирование миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами оказалось невозможным.
"Чешская Республика полностью уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время при любых обстоятельствах будет способствовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции", - заявили в министерстве.
Добавим, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив, в частности, людей с Чехии.
Напомним, вечером в воскресенье в Беларуси начались массовые протесты, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.