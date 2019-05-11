МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Болгарії викликало на 13 травня посла Туреччини для пояснень висловлювань про необхідність забезпечити вивчення в країні турецької мови. Про це повідомляє МЗС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За розпорядженням віце-прем'єра і глави МЗС Катерини Захарієвої, посол Туреччини в Болгарії буде викликаний в МЗС у понеділок, щоб дати пояснення своїм словам, в яких він закликав болгарську державу забезпечити вивчення турецької мови як іноземної", - йдеться в заяві.
У заяві наголошується, що висловлювання посла бентежать, так як болгарський уряд ніколи не перешкоджало вільному вивчення іноземних мов, а турецька вивчається в школах поряд з англійською, німецькою, французькою, китайською, російською та іншими мовами.
Нагадаємо, в МЗС України відбулася зустріч з послом Японії Такаші Кураєв.