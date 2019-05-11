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МИД Болгарии вызвал посла Турции

МИД Болгарии вызвал посла Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство иностранных дел Болгарии вызвал на 13 мая посла Турции для объяснений высказываний о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка. Об этом сообщает МИД, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного”, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что высказывания посла обескураживают, так как болгарское правительство никогда не препятствовало свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в школах наряду с английским, немецким, французским, китайским, русским и другими языками.

Напомним, в МИД Украины состоялась встреча с послом Японии Такаши Кураи.

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