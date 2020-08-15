МЗС Білорусі відреагувало на підготовку санкцій ЄС: налаштовані на діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У зовнішній політиці Білорусі Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків, тому країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу. Про це заявив БелаПАН прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, коментуючи рішення Ради ЄС про підготовку списку санкцій щодо білоруських чиновників, передає УНН.
“Санкції — це кінець політики... Тому ключове питання зараз — чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є. У зовнішній політиці Білорусі Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків. Тому в будь-яких умовах, при будь-якій обстановці ми налаштовані на збереження комунікації і продовження, нехай і складного, але діалогу”, - зазначив він.
Додамо, що Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.
Як раніше повідомляв УНН, ЄС дав “зелене світло” санкцій щодо Білорусі.