МЗС Білорусі відреагувало на підготовку санкцій ЄС: налаштовані на діалог

“Санкції — це кінець політики... Тому ключове питання зараз — чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є. У зовнішній політиці Білорусі Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків. Тому в будь-яких умовах, при будь-якій обстановці ми налаштовані на збереження комунікації і продовження, нехай і складного, але діалогу”, - зазначив він.

Додамо, що Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС дав “зелене світло” санкцій щодо Білорусі.