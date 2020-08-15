МИД Беларуси отреагировал на подготовку санкций ЕС: настроены на диалог
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений, поэтому страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога. Об этом заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Совета ЕС о подготовке списка санкций в отношении белорусских чиновников, передает УНН.
"Санкции — это конец политики… Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - отметил он.
Добавим, что Евросоюз считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты.
Как ранее сообщал УНН, ЕС дал "зеленый свет" санкций в отношении Беларуси.