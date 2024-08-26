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Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: відпрацювала ППО

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: відпрацювала ППО

Київ • УНН

 • 26253 перегляди

Миколаївська область зазнала кількох ворожих обстрілів протягом доби. Артилерійські удари були завдані по Очаківській та Куцурубській громадах, сили ППО здійснювали бойову роботу.

Протягом минулої доби Миколаївська область зазнала кількох ворожих обстрілів, про що повідомляють районні військові адміністрації, передає УНН

Деталі

▫️ У ніч на 26 серпня на території області сили протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу. Деталі щодо результатів будуть повідомлені згодом.

▫️ Миколаївський район:

  • Учора, 25 серпня, о 20:29 ворог здійснив артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
  • Також 25 серпня, о 21:42 під артилерійським обстрілом опинилася Куцурубська громада. Постраждалих не зафіксовано.

Інформацію підтверджують районні військові адміністрації. Ситуація залишається під контролем, подальші дії спрямовані на забезпечення безпеки населення.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала25.08.24, 07:20 • 24894 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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