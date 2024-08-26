Николаевщина подверглась вражеским обстрелам: отработала ПВО
Киев • УНН
Николаевская область подверглась нескольким вражеским обстрелам в течение суток. Артиллерийские удары были нанесены по Очаковской и Куцурубской громадам, силы ПВО осуществляли боевую работу.
За прошедшие сутки Николаевская область подверглась нескольким вражеским обстрелам, о чем сообщают районные военные администрации, передает УНН.
Детали
▫️ В ночь на 26 августа на территории области силы противовоздушной обороны осуществляли боевую работу. Детали относительно результатов будут сообщены позже.
▫️ Николаевский район:
- Вчера, 25 августа, в 20:29 враг совершил артиллерийские обстрелы акватории Очаковской громады. По предварительной информации, пострадавших нет.
- Также 25 августа, в 21:42 под артиллерийским обстрелом оказалась Куцурубская громада. Пострадавших не зафиксировано.
Информацию подтверждают районные военные администрации. Ситуация остается под контролем, дальнейшие действия направлены на обеспечение безопасности населения.
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