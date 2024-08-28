Миколаївщина зазнала кількох атак окупантів: жертв немає
Київ • УНН
Ворожі сили обстріляли Куцурубську громаду та Очаків у Миколаївській області. За повідомленням голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок атак ніхто не постраждав.
За минулу добу супротивник декілька разів атакував Миколаївщину. Жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області
27 серпня о 11:00 терористи з артилерії вдарили по Куцурубській громаді.
Крім того, того ж дня о 11:02 та 19:20 агресори обстріляли місто Очаків та акваторія Очаківської громади.
На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.
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