Николаевщина подверглась нескольким атакам оккупантов: жертв нет
Киев • УНН
Вражеские силы обстреляли Куцурубскую громаду и Очаков в Николаевской области. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, в результате атак никто не пострадал.
За минувшие сутки противник несколько раз атаковал Николаевскую область. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
27 августа в 11:00 террористы из артиллерии ударили по Куцурубской громаде.
Кроме того, в тот же день в 11:02 и 19:20 агрессоры обстреляли город Очаков и акватория Очаковской громады.
К счастью, везде обошлось без пострадавших.
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