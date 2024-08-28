Николаевщина подверглась нескольким атакам оккупантов: жертв нет

За минувшие сутки противник несколько раз атаковал Николаевскую область. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области

27 августа в 11:00 террористы из артиллерии ударили по Куцурубской громаде.

Кроме того, в тот же день в 11:02 и 19:20 агрессоры обстреляли город Очаков и акватория Очаковской громады.

К счастью, везде обошлось без пострадавших.

На Миколаївщині вночі збили 3 "шахеди", після масованої атаки рф один постраждалий у лікарні