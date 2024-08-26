Миколаївщина: через атаку рф троє поранених

У Миколаївській області внаслідок атаки росії відомо про трьох поранених, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?