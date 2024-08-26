Миколаївщина: через атаку рф троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетної атаки росії на Миколаївську область поранено трьох людей. Голова ОВА Віталій Кім закликав заряджати пристрої та пам'ятати про розташування пунктів незламності.
У Миколаївській області внаслідок атаки росії відомо про трьох поранених, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?
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