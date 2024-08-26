Николаевщина: из-за атаки рф трое раненых
Киев • УНН
В результате массированной ракетной атаки россии на Николаевскую область ранены три человека. Председатель ОВА Виталий Ким призвал заряжать устройства и помнить о расположении пунктов несокрушимости.
В Николаевской области в результате атаки россии известно о трех раненых, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
На сейчас 3 раненых в результате массированного ракетного обстрела. Все под контролем. Заряжайте устройства на всякий случай. Пункты несокрушимости никто не забыл где находятся?
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