Михайлюк вражає: українець допоміг "Юті" перемогти лідера Східної конференції
Київ • УНН
Святослав Михайлюк набрав 12 очок у матчі НБА, де "Юта Джаз" перемогла "Орландо Меджік" з рахунком 105:92. Українець також зробив 4 підбирання, 3 асисти та 3 перехоплення.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів один з найбільш результативних матчів сезону в НБА, допомігши своїй команді "Юта Джаз" здобути перемогу над "Орландо Меджік". Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Деталі
Цей матч став першим для нього в новому році з високими результатами.
"Юта Джаз", яка наразі займає 14 місце в Західній конференції, змагалася з одним з лідерів Східної конференції – "Орландо Меджік", що займає четверту позицію. Гра була рівною після першої половини, яку обидві команди завершили з рахунком 43:43. Однак у другій частині "Юта" здійснила потужний ривок і завершила матч на свою користь, вигравши з результатом 105:92.
Михайлюк, який став одним із трьох найрезультативніших гравців своєї команди, набрав 12 очок, 4 підбирання, 3 асисти та 3 перехоплення.
Наступний матч "Юта Джаз" проведе 8 січня проти "Атланти Гокс".
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