Михайлюк впечатляет: украинец помог "Юте" победить лидера Восточной конференции

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 136623 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 301083 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 272909 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 372931 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 197362 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 174664 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 136242 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122275 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134624 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163355 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 43798 просмотра
По меньшей мере 7 человек ранены в населенных пунктах Донецкой области за день, в результате российских обстрелов

По меньшей мере 7 человек ранены в населенных пунктах Донецкой области за день, в результате российских обстрелов

 • 30815 просмотра
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 46554 просмотра
Credit Suisse скрывал новые доказательства сотрудничества с нацистами - расследование

Credit Suisse скрывал новые доказательства сотрудничества с нацистами - расследование

 • 23564 просмотра
лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

 • 30461 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 144812 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 301083 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 158427 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 372931 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 225045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 46554 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 43798 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 69444 просмотра
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 101013 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 101518 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Михайлюк впечатляет: украинец помог "Юте" победить лидера Восточной конференции

Михайлюк впечатляет: украинец помог "Юте" победить лидера Восточной конференции

Киев  •  УНН

 • 4213 просмотра

Read in English

Святослав Михайлюк набрал 12 очков в матче НБА, где "Юта Джаз" победила "Орландо Мэджик" со счетом 105:92. Украинец также сделал 4 подбора, 3 ассиста и 3 перехвата.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел один из самых результативных матчей сезона в НБА, помог своей команде "Юта Джаз" одержать победу над "Орландо Мэджик". Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Этот матч стал первым для него в новом году с высокими результатами.

"Юта Джаз", которая сейчас занимает 14 место в Западной конференции, соревновалась с одним из лидеров Восточной конференции - "Орландо Мэджик", занимающим четвертую позицию. Игра была равной после первой половины, которую обе команды завершили со счетом 43:43. Однако во второй части "Юта" совершила мощный рывок и завершила матч в свою пользу, выиграв с результатом 105:92.

Михайлюк, который стал одним из трех самых результативных игроков своей команды, набрал 12 очков, 4 подбора, 3 ассиста и 3 перехвата.

Следующий матч "Юта Джаз" проведет 8 января против "Атланты Хокс".

Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией8 нояб. 2024, 10:04 • 15982 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт