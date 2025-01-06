Михайлюк впечатляет: украинец помог "Юте" победить лидера Восточной конференции
Киев • УНН
Святослав Михайлюк набрал 12 очков в матче НБА, где "Юта Джаз" победила "Орландо Мэджик" со счетом 105:92. Украинец также сделал 4 подбора, 3 ассиста и 3 перехвата.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел один из самых результативных матчей сезона в НБА, помог своей команде "Юта Джаз" одержать победу над "Орландо Мэджик". Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
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Этот матч стал первым для него в новом году с высокими результатами.
"Юта Джаз", которая сейчас занимает 14 место в Западной конференции, соревновалась с одним из лидеров Восточной конференции - "Орландо Мэджик", занимающим четвертую позицию. Игра была равной после первой половины, которую обе команды завершили со счетом 43:43. Однако во второй части "Юта" совершила мощный рывок и завершила матч в свою пользу, выиграв с результатом 105:92.
Михайлюк, который стал одним из трех самых результативных игроков своей команды, набрал 12 очков, 4 подбора, 3 ассиста и 3 перехвата.
Следующий матч "Юта Джаз" проведет 8 января против "Атланты Хокс".
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