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Ми зможемо не допускати до тендерів постачальників з поганою репутацією на ринку – Жумаділов прокоментував варіанти посилення санкцій для недобросовісних фірм

Київ • УНН

 • 30429 перегляди

"Державний оператор тилу" зможе виключати постачальників з поганою репутацією або історією невиконання зобов'язань з тендерів на військове постачання, якщо запропоновані законодавчі зміни будуть схвалені.

Ми зможемо не допускати до тендерів постачальників з поганою репутацією на ринку – Жумаділов прокоментував варіанти посилення санкцій для недобросовісних фірм

Посилення на законодавчому рівні оперативно-господарських санкцій до фірм, які не виконали зобов’язання перед іншими замовниками, дасть змогу "Державному оператору тилу" відсікати їх від участі у тендерах з постачання, зокрема, продуктів харчування, до ЗСУ. Таку думку озвучив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста УНН.

За його словами, на даний час, чинне законодавство в частині оперативно-господарських санкцій, регулює це питання таким чином, що вимога дискваліфікації з тендера може бути застосована до тих постачальників, які не витримали зобов’язання саме перед цим конкретним замовником, який входить в процедуру. 

"Державний оператор тилу" в тендерних умовах спершу прописував, що фірми, які не виконали свої зобов’язання по контрактах з Міноборони, можуть бути не допущені до тендерів. Але ця вимога була скасована рішенням суду.

"Те що ми запропонували в нашій першій процедурі як вимоги щодо недопущення тих хто не виконав свої зобов’язання не перед нами, а перед МОУ – ця вимога дійсно була успішно в апеляції, і вона була однією з тим вимог, які тоді злетіли. Я знаю про те, що йдуть певні обговорення щодо того, що імовірно є сенс врегулювати на законодавчому рівні, принаймні на час воєнного стану, саме таке право замовників застосовувати оперативно-господарські санкції по відношенню до тих постачальників, які не виконали своє зобов’язання не перед саме цим замовником, а перед іншим замовником в публічній сфері", - пояснив Жумаділов.

Додав, що реалізація цієї ініціативи дасть змогу ДОТ відсікати в участі у тендерах фірми, які мають сумнівну репутацію.

"Чи буде така ініціатива реалізована, чи вона піде в сесійну залу, я не знаю. Якщо вона буде реалізована, звісно, це дещо спростить нашу діяльність і тоді ми зможемо дійсно дискваліфіковувати тих постачальників, які мають, як то кажуть, погану репутацію на ринку. Бо коли зараз це просто погана репутація на ринку, це не може бути підставою для дискваліфікації. А коли це не виконані зобов’язання і ця вимога вже буде законодавчо врегульована і така, що ми можемо її використовувати, то це інша розмова", - підсумував гендиректор ДОТ.

Нагадаємо

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що планує виступити з такою законодавчою ініціативою.

"Подумаю над законодавчими ініціативами щодо розширенням права застосування оперативно-господарських санкцій до постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед іншими публічними замовниками. Наразі таке право є в замовника лише стосовно тих, хто не виконав зобов’язання перед, власне, цим конкретно замовником", - зазначив Веніславський.

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