Мы сможем не допускать к тендерам поставщиков с плохой репутацией на рынке - Жумадилов прокомментировал варианты ужесточения санкций для недобросовестных фирм
Киев • УНН
"Государственный оператор тыла" сможет исключать поставщиков с плохой репутацией или историей невыполнения обязательств из тендеров на военные поставки, если предложенные законодательные изменения будут одобрены.
Усиление на законодательном уровне оперативно-хозяйственных санкций к фирмам, которые не выполнили обязательства перед другими заказчиками, позволит "Государственному оператору тыла" отсекать их от участия в тендерах по поставке, в частности, продуктов питания, в ВСУ. Такое мнение озвучил гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста УНН.
По его словам, в настоящее время, действующее законодательство в части оперативно-хозяйственных санкций, регулирует этот вопрос таким образом, что требование дисквалификации с тендера может быть применено к тем поставщикам, которые не выдержали обязательства именно перед этим конкретным заказчиком, который входит в процедуру.
"Государственный оператор тыла" в тендерных условиях сперва прописывал, что фирмы, которые не выполнили свои обязательства по контрактам с Минобороны, могут быть не допущены к тендерам. Но это требование было отменено решением суда.
"То что мы предложили в нашей первой процедуре как требования по недопущению тех, кто не выполнил свои обязательства не перед нами, а перед МОУ - это требование действительно было успешно в апелляции, и оно было одним из тех требований, которые тогда взлетели. Я знаю о том, что идут определенные обсуждения относительно того, что вероятно есть смысл урегулировать на законодательном уровне, по крайней мере на время военного положения, именно такое право заказчиков применять оперативно-хозяйственные санкции по отношению к тем поставщикам, которые не выполнили свое обязательство не перед именно этим заказчиком, а перед другим заказчиком в публичной сфере", - пояснил Жумадилов.
Добавил, что реализация этой инициативы позволит ДОТ отсекать в участии в тендерах фирмы, которые имеют сомнительную репутацию.
"Будет ли такая инициатива реализована, или она пойдет в сессионный зал, я не знаю. Если она будет реализована, конечно, это несколько упростит нашу деятельность и тогда мы сможем действительно дисквалифицировать тех поставщиков, которые имеют, как говорится, плохую репутацию на рынке. Потому что когда сейчас это просто плохая репутация на рынке, это не может быть основанием для дисквалификации. А когда это не выполненные обязательства и это требование уже будет законодательно урегулировано и таково, что мы можем его использовать, то это другой разговор", - подытожил гендиректор ДОТ.
Напомним
Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что планирует выступить с такой законодательной инициативой.
"Подумаю над законодательными инициативами по расширению права применения оперативно-хозяйственных санкций к поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед другими публичными заказчиками. Сейчас такое право есть у заказчика только в отношении тех, кто не выполнил обязательства перед, собственно, этим конкретно заказчиком", - отметил Вениславский.
Мы сможем не допускать к тендерам поставщиков с плохой репутацией на рынке - Жумадилов прокомментировал варианты ужесточения санкций для недобросовестных фирм
"Государственный оператор тыла" сможет исключать поставщиков с плохой репутацией или историей невыполнения обязательств из тендеров на военные поставки, если предложенные законодательные изменения будут одобрены.
"Доказательство трусливой тактики рф": президент Евросовета об обстреле Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции
Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику россии.
Возле польского Сейма произошли беспорядки между фермерами и полицией: есть пострадавшие и задержанные
Стычки между протестующими фермерами и полицейскими перед польским Сеймом привели к ранению нескольких офицеров и задержанию более 10 протестующих.
Шахматиста Каспарова внесли в список террористов и экстремистов в россии
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров был внесен в российский список террористов и экстремистов из-за своей оппозиционности к российскому правительству.
Армия рф осуществила ракетную атаку на Боровую предварительно "Искандером-М" - прокуратура
По данным украинской прокуратуры, в результате российского ракетного обстрела села Боровая в Харьковской области погиб один человек, еще семеро, в том числе трое несовершеннолетних ребят, получили ранения.
"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции
Зеленский и премьер-министр Греции во время визита стали свидетелями российской ракетной атаки на Одессу.
Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты
Литва подозревает, что россия продает зерно с оккупированных украинских территорий через балтийские порты.
россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления
Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.
Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский
Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.