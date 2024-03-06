Мы сможем не допускать к тендерам поставщиков с плохой репутацией на рынке - Жумадилов прокомментировал варианты ужесточения санкций для недобросовестных фирм

Усиление на законодательном уровне оперативно-хозяйственных санкций к фирмам, которые не выполнили обязательства перед другими заказчиками, позволит "Государственному оператору тыла" отсекать их от участия в тендерах по поставке, в частности, продуктов питания, в ВСУ. Такое мнение озвучил гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста УНН.

По его словам, в настоящее время, действующее законодательство в части оперативно-хозяйственных санкций, регулирует этот вопрос таким образом, что требование дисквалификации с тендера может быть применено к тем поставщикам, которые не выдержали обязательства именно перед этим конкретным заказчиком, который входит в процедуру.

"Государственный оператор тыла" в тендерных условиях сперва прописывал, что фирмы, которые не выполнили свои обязательства по контрактам с Минобороны, могут быть не допущены к тендерам. Но это требование было отменено решением суда.

"То что мы предложили в нашей первой процедуре как требования по недопущению тех, кто не выполнил свои обязательства не перед нами, а перед МОУ - это требование действительно было успешно в апелляции, и оно было одним из тех требований, которые тогда взлетели. Я знаю о том, что идут определенные обсуждения относительно того, что вероятно есть смысл урегулировать на законодательном уровне, по крайней мере на время военного положения, именно такое право заказчиков применять оперативно-хозяйственные санкции по отношению к тем поставщикам, которые не выполнили свое обязательство не перед именно этим заказчиком, а перед другим заказчиком в публичной сфере", - пояснил Жумадилов.

Добавил, что реализация этой инициативы позволит ДОТ отсекать в участии в тендерах фирмы, которые имеют сомнительную репутацию.

"Будет ли такая инициатива реализована, или она пойдет в сессионный зал, я не знаю. Если она будет реализована, конечно, это несколько упростит нашу деятельность и тогда мы сможем действительно дисквалифицировать тех поставщиков, которые имеют, как говорится, плохую репутацию на рынке. Потому что когда сейчас это просто плохая репутация на рынке, это не может быть основанием для дисквалификации. А когда это не выполненные обязательства и это требование уже будет законодательно урегулировано и таково, что мы можем его использовать, то это другой разговор", - подытожил гендиректор ДОТ.

Напомним

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что планирует выступить с такой законодательной инициативой.

"Подумаю над законодательными инициативами по расширению права применения оперативно-хозяйственных санкций к поставщикам, которые не выполнили свои обязательства перед другими публичными заказчиками. Сейчас такое право есть у заказчика только в отношении тех, кто не выполнил обязательства перед, собственно, этим конкретно заказчиком", - отметил Вениславский.