"Ми створили історію": Кріштіану Роналду набрав мільярд підписників у соцмережах

Португальський футболіст Криштіану набрав мільярд підписників у соціальних мережах. Спортсмен розповів про це на своїй сторінці в X, передає УНН.

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Форвард наголосив, що ця цифра - це не лише його досягнення, а ще й прихильників, яких він назвав частиною свого життя.

Ми створили історію - 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра - це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя