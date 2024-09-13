"Ми створили історію": Кріштіану Роналду набрав мільярд підписників у соцмережах
Київ • УНН
Португальський футболіст Кріштіану Роналду досяг 1 мільярда підписників у соціальних мережах. Він подякував фанатам за підтримку та назвав їх частиною свого життя.
Португальський футболіст Криштіану набрав мільярд підписників у соціальних мережах. Спортсмен розповів про це на своїй сторінці в X, передає УНН.
Деталі
Форвард наголосив, що ця цифра - це не лише його досягнення, а ще й прихильників, яких він назвав частиною свого життя.
Ми створили історію - 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра - це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя
Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний спортсмен року15.07.23, 04:13 • 609691 перегляд
Тільки в Instagram налічується 638 мільйонів підписників. Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.
Нагадаємо
Влітку Кріштіану Роналду завів власний YouTube-канал, який за два дні набрав понад 20 млн підписників та 40 млн переглядів. Футболіст вже отримав золоту кнопку YouTube.