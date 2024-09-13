«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях
Киев • УНН
Португальский футболист Криштиану Роналду достиг 1 миллиарда подписчиков в социальных сетях. Он поблагодарил фанатов за поддержку и назвал их частью своей жизни.
Португальский футболист Криштиану набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Спортсмен рассказал об этом на своей странице в X, передает УНН.
Детали
Форвард отметил, что эта цифра - это не только его достижения, но и сторонников, которых он назвал частью своей жизни.
Мы создали историю - 1 млрд подписчиков! Это больше чем просто цифра - это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни
Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний спортсмен року15 июля 2023, 01:13 • 609560 просмотров
Только в Instagram насчитывается 638 миллионов подписчиков. Кроме того, он имеет более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.
Напомним,
Летом Криштиану Роналду завел собственный YouTube-канал, который за два дня набрал более 20 млн подписчиков и 40 млн просмотров. Футболист уже получил золотую кнопку YouTube.