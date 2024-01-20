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"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі": Залужний вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі": Залужний вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Київ • УНН

 • 35807 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт, і подякував кожному воїну, хто бився в ДАПі. Відповідне відео Залужний виклав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців. Навіки в нашій пам’яті закарбувались слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон"

- написав Залужний.

Головнокомандувач подякував кожному, хто бився в ДАПі.

"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу", - резюмував Залужний.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька.

Павло Башинський

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