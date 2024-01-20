"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі": Залужний вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт, і подякував кожному воїну, хто бився в ДАПі. Відповідне відео Залужний виклав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність. Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців. Навіки в нашій пам’яті закарбувались слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон"
Головнокомандувач подякував кожному, хто бився в ДАПі.
"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу", - резюмував Залужний.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.
Нагадаємо
Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька.