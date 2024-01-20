"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе": Залужный почтил память защитников Донецкого аэропорта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт, и поблагодарил каждого воина, кто сражался в ДАПе. Соответствующее видео Залужный выложил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта, героев, которые написали важную страницу в истории борьбы за нашу Независимость. Этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев. Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон" - написал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил каждого, кто сражался в ДАПе.

"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу", - резюмировал Залужный.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.

Напомним,

Сегодня, 20 января, все украинцы чествуют живых и погибших бойцов, которые в 2014-15 годах героически защищали аэропорт Донецка.