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"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе": Залужный почтил память защитников Донецкого аэропорта

"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе": Залужный почтил память защитников Донецкого аэропорта

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 12:42  •  12132 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный почтил память "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт, и поблагодарил каждого воина, кто сражался в ДАПе. Соответствующее видео Залужный выложил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта, героев, которые написали важную страницу в истории борьбы за нашу Независимость. Этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев. Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон"

- написал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил каждого, кто сражался в ДАПе.

"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу", - резюмировал Залужный.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.

Напомним,

Сегодня, 20 января, все украинцы чествуют живых и погибших бойцов, которые в 2014-15 годах героически защищали аэропорт Донецка.

Павел Башинский

Павел Башинский

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"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе": Залужный почтил память защитников Донецкого аэропорта

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