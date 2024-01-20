"Подвиг кіборгів довів: українців не зламати": Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт. Відповідне відео Глава держави оприлюднив у соцмережах, передає УНН.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам'ятаємо кожного, хто б'ється заради держави - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що битва за Донецький аеропорт була однією з найбільш важливих і принципових битв для України.

"Це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька.