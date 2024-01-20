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"Подвиг кіборгів довів: українців не зламати": Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Київ • УНН

 • 105142 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт. Відповідне відео Глава держави оприлюднив у соцмережах, передає УНН.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам'ятаємо кожного, хто б'ється заради держави

- написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що битва за Донецький аеропорт була однією з найбільш важливих і принципових битв для України.

"Це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, усі українці вшановують живих і загиблих бійців, які у 2014-15 роках героїчно захищали аеропорт Донецька.

Павло Башинський

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