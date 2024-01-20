"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт. Соответствующее видео Глава государства обнародовал в соцсетях, передает УНН.

242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто бьется ради государства - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что битва за Донецкий аэропорт была одной из самых важных и принципиальных битв для Украины.

"Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную прочность", - сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня, 20 января, все украинцы чествуют живых и погибших бойцов, которые в 2014-15 годах героически защищали аэропорт Донецка.