"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт. Соответствующее видео Глава государства обнародовал в соцсетях, передает УНН.
242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто бьется ради государства
Он подчеркнул, что битва за Донецкий аэропорт была одной из самых важных и принципиальных битв для Украины.
"Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную прочность", - сказал Зеленский.
Напомним
Сегодня, 20 января, все украинцы чествуют живых и погибших бойцов, которые в 2014-15 годах героически защищали аэропорт Донецка.
"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.
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