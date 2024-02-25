Ми б хотіли закінчити з ним раніше: Зеленський про плани путіна до 2030 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоч російський диктатор і оперує цифрами і планами до 2030 року - "ми б хотіли закінчити з ним раніше", передає УНН.

"Ми запропонуємо майданчик, на якому путін може погодитися з тим, що програв цю війну і що це була помилка. Для нього – маленька, але для нас це трагедія. І для всього демократичного світу це трагедія, безумовно. І тому має бути справедливість у цьому питанні", – зазначив Глава держави.

Президент висловив переконання, що Україна не програє в цій війні, адже вже пройшла найважчий її період – на початку повномасштабного вторгнення Росії два роки тому.

"Принаймні в нас немає цієї альтернативи – не перемогти. Немає можливості програти. Бо, якщо Україна програє, ми не існуватимемо. Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", – наголосив він.

Зеленський акцентував, що результат цієї війни залежить, зокрема, і від партнерів України.

"Якщо ми будемо сильні, зі зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки путіна назад точно матимуть великий вплив на його суспільство. І він думатиме вже про внутрішню безпеку. путін сьогодні все говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. А ми хотіли б з ним закінчити раніше", – пояснив Президент.

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