Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года
Киев • УНН
Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.
Президент Владимир Зеленский заявил, что хоть российский диктатор и оперирует цифрами и планами до 2030 года - "мы бы хотели закончить с ним раньше", передает УНН.
"Мы предложим площадку, на которой путин может согласиться с тем, что проиграл эту войну и что это была ошибка. Для него - маленькая, но для нас это трагедия. И для всего демократического мира это трагедия, безусловно. И поэтому должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Глава государства.
Президент выразил убеждение, что Украина не проиграет в этой войне, ведь уже прошла самый тяжелый ее период - в начале полномасштабного вторжения россии два года назад.
"По крайней мере у нас нет этой альтернативы - не победить. Нет возможности проиграть. Потому что, если Украина проиграет, мы не будем существовать. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", - подчеркнул он.
Зеленский акцентировал, что результат этой войны зависит, в частности, и от партнеров Украины.
"Если мы будем сильны, с оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим. Потому что все шаги путина назад точно будут иметь большое влияние на его общество. И он будет думать уже о внутренней безопасности. путин сегодня все говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года. А мы хотели бы с ним закончить раньше", - пояснил Президент.
У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина25 февраля 2024, 19:03 • 21340 просмотров
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года
Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.
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