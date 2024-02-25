Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  68763 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  101157 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  91863 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  89134 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  85384 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  63922 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  103508 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  108353 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  212165 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230762 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 19:23  •  18420 просмотра

Read in English

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хоть российский диктатор и оперирует цифрами и планами до 2030 года - "мы бы хотели закончить с ним раньше", передает УНН.

"Мы предложим площадку, на которой путин может согласиться с тем, что проиграл эту войну и что это была ошибка. Для него - маленькая, но для нас это трагедия. И для всего демократического мира это трагедия, безусловно. И поэтому должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Глава государства.

Президент выразил убеждение, что Украина не проиграет в этой войне, ведь уже прошла самый тяжелый ее период - в начале полномасштабного вторжения россии два года назад.

"По крайней мере у нас нет этой альтернативы - не победить. Нет возможности проиграть. Потому что, если Украина проиграет, мы не будем существовать. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", - подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что результат этой войны зависит, в частности, и от партнеров Украины.

"Если мы будем сильны, с оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим. Потому что все шаги путина назад точно будут иметь большое влияние на его общество. И он будет думать уже о внутренней безопасности. путин сегодня все говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года. А мы хотели бы с ним закончить раньше", - пояснил Президент.

У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина25 февраля 2024, 19:03 • 21340 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Ми б хотіли закінчити з ним раніше: Зеленський про плани путіна до 2030 року
We would like to finish with him earlier: Zelensky on Putin's plans for 2030
Новости по теме

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.

Война •   •  18420 просмотра
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.

Война •   •  17812 просмотра
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

В Украине избрали нового главу НАПК

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.

Политика •   •  18517 просмотра
В Украине избрали нового главу НАПК

У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Зеленский иронично сказал, что не будет разговаривать с путиным, поскольку у российского диктатора нет мобильного телефона, добавив, что путин не хочет заканчивать войну.

Война •   •  21340 просмотра
У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.

Война •   •  17348 просмотра
Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Президент Зеленский проводит аудит армейских учреждений и резервов Украины, чтобы оценить слабые места и гарантировать, что все военнослужащие служат на фронте.

Война •   •  20687 просмотра
Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.

Политика •   •  18976 просмотра
Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Молдова не обращалась за военной помощью к Украине, сообщил Президент Украины.

Война •   •  19891 просмотра
Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

российская армия обстреливает Херсон, по словам местных властей, взрывы были слышны в городе.

Война •   •  17573 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с партнерами об использовании их армий в войне на украинской территории и что гарантии безопасности Украины в случае ее вступления в НАТО будут основываться на Пятой статье Альянса.

Война •   •  18859 просмотра
Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский