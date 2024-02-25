Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что хоть российский диктатор и оперирует цифрами и планами до 2030 года - "мы бы хотели закончить с ним раньше", передает УНН.

"Мы предложим площадку, на которой путин может согласиться с тем, что проиграл эту войну и что это была ошибка. Для него - маленькая, но для нас это трагедия. И для всего демократического мира это трагедия, безусловно. И поэтому должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Глава государства.

Президент выразил убеждение, что Украина не проиграет в этой войне, ведь уже прошла самый тяжелый ее период - в начале полномасштабного вторжения россии два года назад.

"По крайней мере у нас нет этой альтернативы - не победить. Нет возможности проиграть. Потому что, если Украина проиграет, мы не будем существовать. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", - подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что результат этой войны зависит, в частности, и от партнеров Украины.

"Если мы будем сильны, с оружием, мы не проиграем эту войну. Мы победим. Потому что все шаги путина назад точно будут иметь большое влияние на его общество. И он будет думать уже о внутренней безопасности. путин сегодня все говорит о планах 2030 года. Он видит себя до 2030 года. А мы хотели бы с ним закончить раньше", - пояснил Президент.

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